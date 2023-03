Assunzioni negli enti locali, arriva il maxi concorso ASMEL (Di venerdì 10 marzo 2023) ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli enti locali, ha indetto un maxi concorso che permetterà ai partecipanti di trovare posto nelle graduatorie di ben 4mila Comuni italiani. In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due avvisi: uno di aggiornamento degli elenchi già esistenti, l’altro per la creazione di 16 nuovi profili professionali. Il maxi concorso concentra in una sola procedura veloce le selezioni per le future esigenze di personale dei Comuni associati. I candidati verranno inserite in graduatorie permanenti di “idonei” alle quali fare riferimento per le prossime Assunzioni. concorso ASMEL, due procedure Il concorso prevede due ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 marzo 2023), l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli, ha indetto unche permetterà ai partecipanti di trovare posto nelle graduatorie di ben 4mila Comuni italiani. In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due avvisi: uno di aggiornamento degli elenchi già esist, l’altro per la creazione di 16 nuovi profili professionali. Ilconcentra in una sola procedura veloce le selezioni per le future esigenze di personale dei Comuni associati. I candidati verranno inserite in graduatorie permandi “idonei” alle quali fare riferimento per le prossime, due procedure Ilprevede due ...

