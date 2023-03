ASST di Crema: Concorso per 4 Dirigenti Medici (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema ha emesso un Bando di Concorso per l’assunzione di 4 Dirigenti Medici, in disciplina di Medicina Interna. Concorso ASST di Crema: Cosa c’è da Sapere Ci affidiamo al Medico nei momenti in cui ci sentiamo più vulnerabili, chiediamo, ci informiamo, e cerchiamo risposte. Il Professionista, a sua volta, si preoccupa di rassicurarci e approfondire le cause del malessere che affliggono il paziente. L’ASST di Crema sta cercando 4 Medici iscritti all’Albo, con specializzazione di Medicina Interna, ed esperienza, per poter far fronte alle esigenze di organico della struttura. Il Candidato idoneo é estremamente Professionale, capace, ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale diha emesso un Bando diper l’assunzione di 4, in disciplina dina Interna.di: Cosa c’è da Sapere Ci affidiamo al Medico nei momenti in cui ci sentiamo più vulnerabili, chiediamo, ci informiamo, e cerchiamo risposte. Il Professionista, a sua volta, si preoccupa di rassicurarci e approfondire le cause del malessere che affliggono il paziente. L’dista cercando 4iscritti all’Albo, con specializzazione dina Interna, ed esperienza, per poter far fronte alle esigenze di organico della struttura. Il Candidato idoneo é estremamente Professionale, capace, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cremaonline : Asst Crema, screening gratuiti per la giornata del rene. Invito ad associazioni e terzo settore - cremaonline : Asst Crema, flash mob nella giornata per le malattie rare. Percorsi di cura per 15 patologie -