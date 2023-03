Assomarinas | accordo con Aqua per installare stazioni di ricarica elettriche

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 10 marzo 2023), Associazione Italiana Porti Turistici, ha siglato unconsuperPower per l’installazione didiper barchenei porti turistici appartenenti alla rete. In maniera congiunta, le due parti promuoveranno la diffusione della nautica elettrica, considerata un grande beneficio per il mercato e per l’ambiente. L’dia costo zero per i porti italiani Questa collaborazione permetterà l’installazione delledimarinizzate ad alta potenza disuperPower a costo zero per il porto, dando vita così ad una infrastruttura per barcheche copre tutta la penisola ...