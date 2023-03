Aspettando gli Oscar 2023 | gli errori beauty più lampanti nella storia degli Academy Award

Leggi su amica

(Di venerdì 10 marzo 2023) Non è tutto oro ciò che luccica. È proprio il caso di dirlo quando si pensa a una notte sfavillante come quellain cui gli scivoloni, in fatto di stile, sono all’ordine del giorno. Ma del resto, alzi la mano chi non ha mai commesso! Anche alle celebs è concesso. Almeno ogni tanto. Forse, però, sarebbe meglio non durante una cerimonia così importante. Ma tant’è! Persino un’icona come Audrey Hepburn, nel 1954, si presentò all’evento con un pixie cut scompigliato e le sopracciglia finte, anzi finissime, spesse e a effetto tattoo. Come sempre anticipò le tendenze ma con i suoi lineamenti così delicati le stavano davvero bene?agli: capelli disordinati Quella del capello scompigliato, per altro, sembra davvero una moda agli ...