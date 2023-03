ASL Ligure 1 di Sanremo | Concorso per 2 Educatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria1 Imperiese di Bussana diha appena indetto una Selezione Pubblica per la messa a ruolo di 2 Collaboratori Professionali Sanitari,Professionali, in categoria D. Si prevede assunzione con contratto a tempo indeterminato.ASL1 di: Cosa c’è da Sapere L’Educatore é una Figura Sociale di grande importanza, si occupa di dare sostegno alle famiglie indirizzandole verso comportamenti relazionali sani ed equilibrati. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale in materie sociali ed educative, esperienza, cittadinanza italiana, idoneità fisica e psicologica alla mansione. Il Professionista in questione é una Persona empatica, discreta, paziente, con ottime doti comunicative, interagisce con i ...