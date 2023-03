Ascolti tv | i dati del 9 marzo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Bene la fiction Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, giovedì 9, su Rai Uno la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha coinvolto 4.085.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 il secondo appuntamento serale per il Grande Fratello Vip con 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha coinvolto 769.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 927.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto 843.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.4% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

