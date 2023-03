Ascolti TV | Giovedì 9 Marzo 2023. Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22% – 4,08 mln). GFVip 20.4% (2,72 mln). Del Debbio 5.4%, Formigli 5.3%, Fiorello ad un passo dal milione (18.3%) (Di venerdì 10 marzo 2023) Che Dio Ci Aiuti (Us) Nella serata di ieri, Giovedì 9 Marzo 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.085.000 spettatori pari al 22% (primo episodio: 4.258.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.900.000 – 23.6%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.20 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share (GF Vip Night: 1.141.000 – 28.3%, Live: 747.000 – 20.9%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 769.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 927.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 – dalle 21.19 alle 22.55 – Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 843.000 spettatori pari ad uno share del 4.1% (Splendida Appendice di 12 minuti: 636.000 – 3.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 marzo 2023) Che Dio Ci(Us) Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Che Dio Ci7 ha interessato 4.085.000 spettatori pari al 22% (primo episodio: 4.258.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.900.000 – 23.6%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.20 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share (GF Vip Night: 1.141.000 – 28.3%, Live: 747.000 – 20.9%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 769.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 927.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 – dalle 21.19 alle 22.55 – Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 843.000 spettatori pari ad uno share del 4.1% (Splendida Appendice di 12 minuti: 636.000 – 3.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 9 marzo 2023: Che Dio ci aiuti a 4,1 mln (22%), GF Vip a2,7 mln (20,4%) - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop la Cuc… - fabiofabbretti : #VivaRai2 ad un passo dal milione (949.000 con il 18.3%) - pinguina43 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop la Cuc… - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop… -

LOL 3, Chi ride è fuori: la (bellissima) sigla ufficiale è firmata da Maccio Capatonda La terza stagione di LOL 3: Chi ride è fuori è disponibile su Prime Video da giovedì 9 marzo. Il comedy show più visto degli ultimi anni è pronto ancora una volta a registrare record di ascolti e a ... Stasera in TV: Film da vedere giovedì 9 marzo, in prima serata Stasera , giovedì 9 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere . Ecco una guida per non perdere ... Quando il suo show soffre un calo negli ascolti, Abby è costretta a dare spazio al nuovo ... DNA, in radio il nuovo singolo di Sophie and the Giants con MEARSY 'Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua ... Testo - DNA - ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di giovedì 9 marzo 2023: i numeri di oggi ... La terza stagione di LOL 3: Chi ride è fuori è disponibile su Prime Video da9 marzo. Il comedy show più visto degli ultimi anni è pronto ancora una volta a registrare record die a ...Stasera ,9 marzo, la prima serata propone diversi film da vedere . Ecco una guida per non perdere ... Quando il suo show soffre un calo negli, Abby è costretta a dare spazio al nuovo ...'Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando latutto ha un senso, la tua ... Testo - DNA - ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di9 marzo 2023: i numeri di oggi ... Ascolti tv giovedì 9 marzo: Che Dio ci aiuti, Grande Fratello Vip, Splendida cornice TPI