Ascolti TV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta 22% – 4 | 08 mln GFVip 20 4% 2 | 72 mln Del Debbio 5 4% | Formigli 5 3% | Fiorello ad un passo dal milione 18 3%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv di prima serata di ???????????????????????? della giornata di giovedì 9 marzo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Grande Fratello VIP resta stabile agli ascolti tv, Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai Uno totalizza il maggior numero di telespettat… - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 9 marzo: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 7 e il Grande Fratello VIP - francesco_9809 : RT @Mattiabuonocore: Forum sale al 22.9% e allunga su E' Sempre Mezzogiorno (17.1%) #ascoltitv -

tv della serata di9 marzo La nuova puntata del Grande Fratello Vip di9 marzo 2023, in onda su Canale 5, ha visto l'uscita di Edoardo Donnamaria per squalifica, Davide ...Che Dio ci aiuti 7 si conferma leader della prima serata in fatto dinella puntata trasmesse9 marzo, catturando l'attenzione di 4.085.000 spettatori pari al 22% di share. Ma il GF ...tv:prossimo l'ultima sfida in auditel tra il GF Vip e Che Dio ci aiuti 7 Quella diprossimo, 16 marzo, sarà l'ultima sfida a colpi di auditel tra il programma condotto da ...