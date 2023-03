Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 9 marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 9 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 con una media di 4,1 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP guadagna qualche spettatori rispetto alla scorsa settimana, con 2,7 milioni. Dopo la crescita della scorsa settimana, cala invece Splendida Cornice su Rai3. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4258 spettatori (20,74% di share) nel primo episodio e 3900 (23,63%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2719 spettatori (share 20,43%). Il film ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 10 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 con una media di 4,1 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP guadagna qualche spettatori rispetto alla scorsa settimana, con 2,7 milioni. Dopo la crescita della scorsa settimana, cala invece Splendida Cornice su Rai3.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4258 spettatori (20,74% di share) nel primo episodio e 3900 (23,63%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2719 spettatori (share 20,43%). Il film ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmedeoFortuna : RT @RidTheRock: ??5,3 milioni gli ascolti totali #Dazn dell’ultima giornata. In una giornata spalmata su 4 giorni e con partite in 10 ora… - DanyGilli : RT @CancAtomic: Vi informo che nelle ultime 6 settimane i dati AUDITEL sono SEMPRE usciti prima del martedì sera! Siamo a giovedì sera e no… - maumaz70 : RT @RidTheRock: ??5,3 milioni gli ascolti totali #Dazn dell’ultima giornata. In una giornata spalmata su 4 giorni e con partite in 10 ora… - infoitcultura : Ascolti tv, i dati del 9 marzo - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel giovedì 9 marzo: Che Dio Ci Aiuti 7 batte il Grande Fratello Vip in prima serata -