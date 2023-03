Ascolti tv, ‘Che Dio ci aiuti 7’ conquista il prime time (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Che Dio ci aiuti 7’, visto da 4.085.000 telespettatori pari a uno share del 22%. Nel dettaglio, nella prima puntata il programma è stato seguito da 4.258.000 telespettatori pari al 20,74% e nella seconda da 3.900.000 telespettatori (share del 23,63%). Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Grande Fratello Vip’, visto da 2.719.000 telespettatori (share del 20,43%). Terzo posto per Italia1 con il film ‘L’uomo di acciaio’ che ha totalizzato 927.000 telespettatori, (share del 5,11%). Da segnalare, in particolare, nella fascia mattutina il record di telespettatori di ‘Viva Rai2!’, che ha sfiorato il milione di telespettatori attestandosi su uno share del 18,3% (949.000 di telespettatori). Fuori dal podio su Tv8 la partita Fiorentina – Sivasspor di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera conDio ci7’, visto da 4.085.000 telespettatori pari a uno share del 22%. Nel dettaglio, nella prima puntata il programma è stato seguito da 4.258.000 telespettatori pari al 20,74% e nella seconda da 3.900.000 telespettatori (share del 23,63%). Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘Grande Fratello Vip’, visto da 2.719.000 telespettatori (share del 20,43%). Terzo posto per Italia1 con il film ‘L’uomo di acciaio’ che ha totalizzato 927.000 telespettatori, (share del 5,11%). Da segnalare, in particolare, nella fascia mattutina il record di telespettatori di ‘Viva Rai2!’, che ha sfiorato il milione di telespettatori attestandosi su uno share del 18,3% (949.000 di telespettatori). Fuori dal podio su Tv8 la partita Fiorentina – Sivasspor di ...

