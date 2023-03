ASCOLTI TV 9 MARZO 2023: CHE DIO CI AIUTI (22%), GFVIP (20,4%), DEL DEBBIO (5,4%), FORMIGLI (5,3%), FIORENTINA-SIVASSPOR (4,3%), PECHINO EXPRESS, VIVA RAI2! (18,3%) (Di venerdì 10 marzo 2023) ASCOLTI TV 9 MARZO 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 4595 22.12 + 4816 22.17Che Dio Ci AIUTI – 4085 22.00 (4258 20.74 + 3900 23.63)Porta a Porta + VIVA RAI2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1012 21.60Mattino 5 News – 911 22.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 marzo 2023)TV 9· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 4595 22.12 + 4816 22.17Che Dio Ci– 4085 22.00 (4258 20.74 + 3900 23.63)Porta a Porta +– x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1012 21.60Mattino 5 News – 911 22.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop la Cuc… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, quarantesima puntata 9 marzo: ecco i dati auditel della prima serata… - fabiofabbretti : #VivaRai2 ad un passo dal milione (949.000 con il 18.3%) - pinguina43 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop la Cuc… - davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 9 Marzo 2023 Che Dio ci Aiuti non è più quello di una volta (22%). GFVip 20.4%. Sempre flop… -