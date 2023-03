Arturo Parisi: "Ha vinto Schlein, ora governi. Il ticket proprio no, Bonaccini faccia il presidente" (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervista al fondatore dell'Ulivo sul nuovo Pd: "Anche chi non ha votato per il nuovo segretario deve riconoscerne la novità, generazionale e politica, totalmente estranea agli ex Pci ed ex Dc. Chi ha opinioni diverse le dica con rispetto piuttosto che tacere dietro un unanimismo di facciata con le valigie in mano" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervista al fondatore dell'Ulivo sul nuovo Pd: "Anche chi non ha votato per il nuovo segretario deve riconoscerne la novità, generazionale e politica, totalmente estranea agli ex Pci ed ex Dc. Chi ha opinioni diverse le dica con rispetto piuttosto che tacere dietro un unanimismo dita con le valigie in mano"

