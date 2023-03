Arriva Apple Classical Music ed è una buona notizia anche per i teatri e i discografici (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo due anni di lavoro finalmente Apple lancia un nuovo servizio di streaming tutto dedicato alla Musica classica. Per il momento l’app è in pre-order e sarà utilizzabile dal 28 marzo solo su dispositivi iOS con iOS 15.4 o versioni successive al momento del lancio e (ovviamente) previo abbonamento a Apple Music. Un’operazione non semplice a cui Cupertino tiene per colmare un’evidente carenza di offerta di questo genere. Il tutto inizia a fine agosto 2021 quando l’azienda di Cupertino annuncia di aver acquisito Primephonic, servizio di streaming nato ad Amsterdam nel 2014. L’azienda olandese - seguita da un vasto pubblico di età superiore ai cinquant’anni - interrompe i servizi dopo qualche giorno, confluendo definitivamente nel mondo della mela morsicata. Il lancio, in un primo momento previsto per fine 2022, e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo due anni di lavoro finalmentelancia un nuovo servizio di streaming tutto dedicato allaa classica. Per il momento l’app è in pre-order e sarà utilizzabile dal 28 marzo solo su dispositivi iOS con iOS 15.4 o versioni successive al momento del lancio e (ovviamente) previo abbonamento a. Un’operazione non semplice a cui Cupertino tiene per colmare un’evidente carenza di offerta di questo genere. Il tutto inizia a fine agosto 2021 quando l’azienda di Cupertino annuncia di aver acquisito Primephonic, servizio di streaming nato ad Amsterdam nel 2014. L’azienda olandese - seguita da un vasto pubblico di età superiore ai cinquant’anni - interrompe i servizi dopo qualche giorno, confluendo definitivamente nel mondo della mela morsicata. Il lancio, in un primo momento previsto per fine 2022, e ...

