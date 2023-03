Arrestati tre ragazzi per pestaggio a Bengalese su un bus. Due sono minorenni (Di venerdì 10 marzo 2023) A Roma tre persone, due minorenni, sono state arrestate dai carabinieri per un pestaggio a sfondo razziale. Il fatto è avvenuto il 13 novembre su un bus: i tre hanno prima insultato e poi aggredito a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) A Roma tre persone, duestate arrestate dai carabinieri per una sfondo razziale. Il fatto è avvenuto il 13 novembre su un bus: i tre hanno prima insultato e poi aggredito a ...

