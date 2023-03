ARPA Lombardia di Milano: Concorso per 1 Dirigente (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia di Milano ha appena indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 1 Dirigente alle Attività di Comunicazione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Concorso ARPA Lombardia: Cosa c’è da Sapere Si presenta un’ottima occasione a Milano per 1 Dirigente alle Comunicazioni, presso ARPA Lombardia stanno cercano una persona qualificata e con esperienza per ricoprire questo ruolo. Serve laurea magistrale in materie sociali e di comunicazione, conoscenza della lingua inglese, cittadinanza italiana, competenza, buone doti comunicative, livello culturale adeguato, capacità di relazionarsi con figure autorevoli, attenzione ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delladiha appena indetto unPubblico per l’assunzione di 1alle Attività di Comunicazione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.: Cosa c’è da Sapere Si presenta un’ottima occasione aper 1alle Comunicazioni, pressostanno cercano una persona qualificata e con esperienza per ricoprire questo ruolo. Serve laurea magistrale in materie sociali e di comunicazione, conoscenza della lingua inglese, cittadinanza italiana, competenza, buone doti comunicative, livello culturale adeguato, capacità di relazionarsi con figure autorevoli, attenzione ...

