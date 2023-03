Arn Anderson | ”Ecco perché non sono deluso di non aver mai vinto un titolo mondiale”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’Hall of Famer WWE Arnnon è mai riuscito a diventare campionein nessuna compagnia di grosso calibro, ma la cosa non lo infastidisce.era davvero rinomato per il suo lavoro, sia per le prestazioni in ring sia per il lavoro svolto al microfono, cosa che ha portato molti a credere che fosse adatto per diventare campione. Durante il recente episodio del podcast ARN,ha dichiarato che tra i suoi obiettivi nel mondo del pro wrestling non vi era quello di diventare campione. “L’ho detto già diverse volte, quello non era importante per me. Avevo il television title, del qualestato molto orgoglioso. Ero stato campione di coppia diverse volte contro diversi avversari. Come ho detto, il mio obiettivo era ...