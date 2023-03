Armando Incarnato senza filtri lancia una frecciatina velenosissima a Cristina Tenuta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 10 marzo 2023)coglie la palla al balzo perre una velata, ma cattivissimaalla sua ex conoscenzaIl cavaliere partenopeo è uno tra le personalità più discusse del programma di Uomini e Donne.è sempre sotto accusa specialmente dall'opinionista Gianni Sperti. Secondo quest'ultimo infatti, in questo momento il cavaliere si trova negli studi per scaldare la sedia e commentare le vicende proprio come spetta a lui e a Tina Cipollari: scelti dalla De Filippi come opinasti.in realtà quest'anno ha provato a conoscere una nuova dama, ma come accade ormai da sei anni, la conoscenza non è andata a buon fine. Ammette sul settimanale di Uomini e Donne che quando entra in studio, a primo impatto si basa su un ...