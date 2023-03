(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 9 mar. - "L'acido bempedoico è un farmaco molto importante perché può aiutare are bene l'ipercolesterolemia, in quanto sappiamo che molti pazienti affetti da questa condizione clinica non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Arca (Sisa): 'Nuovo anti-colesterolo ottimizza cura e previene rischio infarto' - -

Così Marcello, past president della Società italiana per lo studio della aterosclerosi (), a margine della presentazione del nuovo anti - colesterolo first - in - class, durante la ...Le ultime linee guida dell'Esc, invitano a ridurlo il più possibile nelle persone ad alto rischio - rileva Marcello, Past Presidente Società Italiana per lo studio dell'Aterosclerosi () - La ...... soprattutto di quelli trasportati dalle Ldl (le lipoproteine aterogene per eccellenza) " spiega Marcello, Past president della Società italiana per lo studio della aterosclerosi () - è in ...

Arca (Sisa): 'Nuovo anti-colesterolo ottimizza cura e previene rischio ... Tiscali Notizie

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) – “L’acido bempedoico è un farmaco molto importante perché può aiutare a curare bene l’ipercolesterolemia, in quanto sappiamo che molti pazienti affetti da questa condi ...