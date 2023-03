Aranova | brucia il tetto di una villa in via Italo Raulich

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 marzo 2023)– Nel pomeriggio un incendio una villetta in via, ad, in cui are è stato un. Il fatto è avvenuto intorno alle 15. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri. I pompieri, immediatamente giunti sul posto hanno prontamente iniziato l’opera di spegnimento, aiutati dalla collaborazione del distaccamento Pisana e di un autobotte. Il rapido intervento ha evitato che il fuoco si propagasse all’intera struttura, coinvolgendo soltanto ilin legno della stessa. Mentre non è ancora chiara la dinamica che ha portato all’incendio, fortunatamente non si registra nessun ferito. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...