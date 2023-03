Arabia Saudita e Iran riprendono relazioni diplomatiche: decisivo il ruolo della Cina (Di venerdì 10 marzo 2023) Fumata bianca per la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita. Dopo un lungo e difficoltoso negoziato, portato avanti nell’ombra grazie alla silenziosa ma decisiva regia della Cina, i due Paesi hanno concordato di riavviare il dialogo e aprire le rispettive ambasciate entro due mesi. Per Pechino, apparentemente sempre più a suo agio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 marzo 2023) Fumata bianca per la ripresa delletra. Dopo un lungo e difficoltoso negoziato, portato avanti nell’ombra grazie alla silenziosa ma decisiva regia, i due Paesi hanno concordato di riavviare il dialogo e aprire le rispettive ambasciate entro due mesi. Per Pechino, apparentemente sempre più a suo agio InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : L'Arabia Saudita vuole rafforzare e sviluppare le relazioni con la Russia a tutti i livelli, ha dichiarato oggi il… - amnestyitalia : Il 2022 è stato un anno nero per la libertà d’espressione online in Arabia Saudita. Quindici persone sono state con… - Ale_Is_Back : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Gli equilibri internazionali per i prossimi decenni verranno stabiliti dall'esito del conflitto in Ucrain… - riannuzziGPC : RT @Moonsha72460823: Il crescente ruolo politico della #Cina #China nel mondo ( per anni riluttante ad assumerlo): thread interessantissimo… - Italia_Notizie : Rocco Forte, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita punta al 49% degli hotel di lusso -