Arabia Saudita e Iran hanno ristabilito le relazioni diplomatiche (Di venerdì 10 marzo 2023) È un accordo per molti versi storico: ma non è chiaro quanto i due paesi, che sono rivali da decenni, si riavvicineranno per davvero Leggi su ilpost (Di venerdì 10 marzo 2023) È un accordo per molti versi storico: ma non è chiaro quanto i due paesi, che sono rivali da decenni, si riavvicineranno per davvero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : L'Arabia Saudita vuole rafforzare e sviluppare le relazioni con la Russia a tutti i livelli, ha dichiarato oggi il… - amnestyitalia : Il 2022 è stato un anno nero per la libertà d’espressione online in Arabia Saudita. Quindici persone sono state con… - Bolpet : RT @OttobreInfo: '#Iran e #Arabia Saudita concordano per riprendere le relazioni bilaterali: Dichiarazione congiunta rilasciata in #Cina fi… - maola_varalli : RT @agambella: L'Iran e l'Arabia Saudita concordano di riprendere i rapporti diplomatici. Presto incontro tra i ministri degli esteri. Sodd… - ilpost : L’Iran e l’Arabia Saudita, che per anni hanno avuto rapporti conflittuali e la cui rivalità ha definito una parte i… -