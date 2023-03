Applausi e occhi lucidi all’Auditorium per il Premio M.Arte a Pietrangelo Buttafuoco: “Sono a casa mia” (Di venerdì 10 marzo 2023) Una serata da favola: la definizione suonerà come iperbole solo per gli assenti. Chi c’era ieri, all’Auditorium di Roma, per la cerimonia di consegna del Premio M.Arte 2023 a Pietrangelo Buttafuoco, sa che il termine è appropriato (e non solo per la rappresentazione de “Il lupo e la luna”, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore siciliano). (Video Valter Delle Donne) LEGGI ANCHE Al Festival delle Ville Vesuviane dedicato a Paolo Isotta anche Buttafuoco con "Il lupo e la luna" Buttafuoco: "Meloni ce la farà, lei punta a un bipolarismo senza inciuci. E non è ricattabile" Gli occhi lucidi di Buttafuoco e il suo discorso ispirato e commosso, al momento della premiazione, hanno rappresentato il culmine di una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Una serata da favola: la definizione suonerà come iperbole solo per gli assenti. Chi c’era ieri,di Roma, per la cerimonia di consegna delM.2023 a, sa che il termine è appropriato (e non solo per la rappresentazione de “Il lupo e la luna”, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore siciliano). (Video Valter Delle Donne) LEGGI ANCHE Al Festival delle Ville Vesuviane dedicato a Paolo Isotta anchecon "Il lupo e la luna": "Meloni ce la farà, lei punta a un bipolarismo senza inciuci. E non è ricattabile" Glidie il suo discorso ispirato e commosso, al momento della premiazione, hanno rappresentato il culmine di una ...

