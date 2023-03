Appalti | costruzione di scuole e asili nido | gare Invitalia per 657 | 7 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 marzo 2023) Va in gara una parte del maxipiano di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr.ha pubblicato due bandi, dal valore complessivo di 657,7, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (categorie Og1 – Og11) per la, riqualificazione e messa in sicurezza die poli dell’infanzia. Il primo bando, denominato AQ1, è diviso in due sublotti: lavori e appalto integrato, entrambi da 20 lotti territoriali ciascuno, per un importo totale di 628.517.279. Le imprese interessate potranno inviare offerte per un massimo di 8 lotti entro il 4 aprile. Stessa scadenza e tipologia di opere anche per la gara AQ2 dal valore di 29.214.001spalmata su 9 lotti: 5 di lavori e ...