Ape sociale 2023: chi ne ha diritto e come e quando fare domanda - GUIDA INPS Gazzetta del Sud

Come andare in pensione anticipata nella scuola con Ape Sociale. Attenzione a questa data importante da rispettare.La domanda per l'accesso all'Ape sociale 2023 in possesso dei requisiti richiesti va fatta entro il 31 marzo o entro il 15 luglio. Vediamo come.