Antony | Fernandes segna mentre i Red Devils rispondono perfettamente al “mostro” del 7-0

Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Wout Weghorst hanno segnato mentre il Man Utd ha battuto il Real Betis 4-1 pochi giorni dopo la loro "strana" sconfitta per 7-0 contro il Liverpool. Gary Neville ha descritto la sconfitta per 7-0 del Manchester United ad Anfield contro il Liverpool come un "risultato bizzarro" e hanno fornito una risposta perfetta a quella partita da incubo. Rashford ha schiacciato la palla in rete per portare lo United in vantaggio. I padroni di casa hanno respinto le occasioni per aumentare il loro vantaggio prima che Ayoze Perez pareggiasse per il Real Betis con un sottolineare prima dell'intervallo. Tuttavia, il Man Utd ha acceso lo stile dopo l'intervallo. Il superbo tiro di curling di Antony ha ripristinato il vantaggio prima che ...

