Antonio Conte: “Sono pronto a morire per il Tottenham, non sono così stupido da suicidarmi” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Non sono così stupido da suicidarmi. Se mi chiedete se sono pronto a morire per questo club da qui a fine stagione sì, non sono così stupido da suicidarmi”. Lo ha detto Antonio Conte in conferenza stampa parlando del presente e soprattutto del futuro col Tottenham: “Col club abbiamo firmato un contratto di un anno e mezzo, un contratto insolito, solitamente uno firma per tre anni ma questa soluzione dava a entrambe le parti la possibilità di valutare la situazione. Da un lato il club poteva conoscere la mia personalità e le mie capacità come allenatore e lo stesso valeva per me, mi serviva a capire ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) “Nonda. Se mi chiedete seper questo club da qui a fine stagione sì, nonda”. Lo ha dettoin conferenza stampa parlando del presente e soprattutto del futuro col: “Col club abbiamo firmato un contratto di un anno e mezzo, un contratto insolito, solitamente uno firma per tre anni ma questa soluzione dava a entrambe le parti la possibilità di valutare la situazione. Da un lato il club poteva conoscere la mia personalità e le mie capacità come allenatore e lo stesso valeva per me, mi serviva a capire ...

