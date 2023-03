Antonio Bulifon | l’editore padre della Storia napoletana

Leggi su espressonapoletano

(Di venerdì 10 marzo 2023)è il più importante editore. Nato in povertà in Francia, fu massimo promotorecultura partenopea. La gioventù francese, in origine Antoine, nacque il 24 giugno del 1649 nella piccola Chaponnay, vicino Lione. Le informazioni biografiche provengono dalla migliore fonte possibile,stesso.scrisse infatti una lettera ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.