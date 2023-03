“Antonella va squalificata”. GF Vip: caos su Fiordelisi, è successo dopo l’uscita di Donnamaria (Di venerdì 10 marzo 2023) La 40esima puntata del GF Vip 7 ha rappresentato la messa in pratica di quanto spiegato nella 39esima. dopo l’indignazione di Pier Silvio Berlusconi, riguardo alle parole, ai toni fino all’abbigliamento dei gieffini e alle scelte autoriali, l’aria è cambiata. Edoardo Donnamaria è stato squalificato, Antonella Fiordelisi si è subito disperata, dicendo di essere responsabile dell’accaduto. Ma, secondo alcuni, stava solo fingendo. Le lacrime di Antonella Fiordelisi, che si è trovata all’improvviso senza l’altro protagonista della fiction dei Donnalisi, non ha convinto proprio tutti i telespettatori del GF Vip 7. Su Instagram e Twitter, molti si sono detti scettici e imbarazzati dalla reazione della salernitana. Lo squalificato, della quinta edizione, Filippo Nardi e altri hanno ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 marzo 2023) La 40esima puntata del GF Vip 7 ha rappresentato la messa in pratica di quanto spiegato nella 39esima.l’indignazione di Pier Silvio Berlusconi, riguardo alle parole, ai toni fino all’abbigliamento dei gieffini e alle scelte autoriali, l’aria è cambiata. Edoardoè stato squalificato,si è subito disperata, dicendo di essere responsabile dell’accaduto. Ma, secondo alcuni, stava solo fingendo. Le lacrime di, che si è trovata all’improvviso senza l’altro protagonista della fiction dei Donnalisi, non ha convinto proprio tutti i telespettatori del GF Vip 7. Su Instagram e Twitter, molti si sono detti scettici e imbarazzati dalla reazione della salernitana. Lo squalificato, della quinta edizione, Filippo Nardi e altri hanno ...

