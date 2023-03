“Antonella fuori”. GF Vip, Fiordelisi beccata così dopo l’uscita di Edoardo: il video la inchioda (Di venerdì 10 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è crollata al GF Vip 7 dopo la squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria. Al giovane è stata contestata l’ennesima (quantomeno l’ultima) brutta reazione che ha avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi, cosa dalla quale era stato precedentemente ammonito. Edoardo Donnamaria ha usato delle parole pesantissime per descrivere la ragazza ed è per questo che la produzione del programma, dopo averlo messo in guardia tantissime volte, ha deciso di allontanarlo da quella casa. La decisione è stata presa dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Leggi anche: “Adesso basta, sei squalificato dal gioco”. GF Vip 7, Alfonso Signorini è una furia: l’eliminazione in diretta Antonella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)è crollata al GF Vip 7la squalifica del fidanzatoDonnamaria. Al giovane è stata contestata l’ennesima (quantomeno l’ultima) brutta reazione che ha avuto nei confronti di, cosa dalla quale era stato precedentemente ammonito.Donnamaria ha usato delle parole pesantissime per descrivere la ragazza ed è per questo che la produzione del programma,averlo messo in guardia tantissime volte, ha deciso di allontanarlo da quella casa. La decisione è stata presal’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Leggi anche: “Adesso basta, sei squalificato dal gioco”. GF Vip 7, Alfonso Signorini è una furia: l’eliminazione in diretta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - Antonella_Soldo : Fuori la polizia dalle scuole. #cannabis #piantedosidimettiti - dely397 : Mi dispiace per Antonella che è veramente innamorata ma non si rende conto che lui l'ha sempre trattata malissimo,… - EVA___555 : RT @somagli: Antonella e Nikita dovrebbero andare entrambe in finale ma se le #donnalisi continuano a obbedire a Donnamaria la vedo dura. G… - sarat811 : RT @Elipare_: edoardo “io ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa cioè quando rivedrò Antonella” “l’unico modo per comunicare con l… -