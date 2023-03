Antonella Fiordelisi in lacrime al GfVip, un video la sbugiarda: 'Attrice nata, è ridicola e finta. Buttatela fuori' (Di venerdì 10 marzo 2023) Le lacrime di Antonella Fiordelisi durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate. La concorrente ha dovuto salutare il suo fidanzato Edoardo Donnamaria , il quale - ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Ledidurante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate. La concorrente ha dovuto salutare il suo fidanzato Edoardo Donnamaria , il quale - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - infoitcultura : Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria: «È colpa mia» - Bianca34874951 : RT @fanpage: Non si placa il dispiacere di #Antonellafiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip a seguito di una lite… - IsaeChia : #GfVip 7, retroscena su Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: “Scosso, non ha voluto incontrare nessuno” Intanto… -