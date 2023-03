Antonella dorme con la paletta con la faccia di Donnamaria | “Come faccio?”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda appena ieri sera, giovedì 9 marzo 2023, è stata molto dura per i concorrenti. Per alcuni in modo particolare. Edoardoè stato ufficialmente squalificato dal gioco per i suoi comportamenti tutt’altro che idonei alla nuova linea adottata ormai da qualche giorno al reality. Inutile dire che la fidanzataFiordelisi ha preso malissimo la squalifica e già sente la mancanza del suo ragazzo. Edoardosqualificato,Fiordelisi sta male Inizialmentesi è addirittura data la colpa per il provvedimento disciplinare assegnato ad Edoardo. Colpa che ovviamente non ha, cosìle hanno detto sia i suoi amici che lo stesso Alfonso Signorini. Mentre salutavaprima ...