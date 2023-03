Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: La Dedica Di Yilmaz A Zuleyha Prima Di Morire! (Di venerdì 10 marzo 2023) Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Yilmaz rischia di perdere la vita dopo un incidente stradale e fa una Dedica d’amore a Zuleyha, che ne resta spiazzata… Terra Amara va avanti e, nel corso delle Puntate Turche, sembrerà in procinto di realizzarsi il grande sogno di Yilmaz e Zuleyha. I due avranno la possibilità di stare finalmente insieme ma purtroppo una tragedia farà perdere la vita ad Yilmaz. Prima di dire addio alla sua amata, Akkaya le farà una Dedica speciale che la lascerà senza parole. Anticipazioni Terra Amara, ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 10 marzo 2023)rischia di perdere la vita dopo un incidente stradale e fa unad’amore a, che ne resta spiazzata…va avanti e, nel corso delle, sembrerà in procinto di realizzarsi il grande sogno di. I due avranno la possibilità di stare finalmente insieme ma purtroppo una tragedia farà perdere la vita addi dire addio alla sua amata, Akkaya le farà unaspeciale che la lascerà senza parole., ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionetvsoap : #TerraAmara Presto farà una vera figuraccia! Pronti? Vi basterà non perdere alcun episodio della telenovela turca! - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 10 marzo 2023 - infoitcultura : Terra amara, le anticipazioni dal 13 al 18 marzo 2023 - cineblogit : 65: Fuga dalla Terra – colonna sonora e trailer italiano del thriller sci-fi con “Adam Driver vs Dinosauri” - FilmMusicTracks : RT @Ash71Pietro: #65movie - Fuga dalla Terra: la #soundtrack e #trailer italiano del thriller sci-fi con 'Adam Driver vs Dinosauri (al #cin… -