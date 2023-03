Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 10 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it. Mujgan viene a sapere che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Nel frattempo, Gaffur va a prelevare del denaro da Kramer, ma incontra Hatip e gli racconta che sta andando a recuperare dei soldi per conto della signora Hunkar. Sulla ... Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Mujgan viene a sapere che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Nel frattempo, Gaffur va a prelevare del denaro da Kramer, ma incontra Hatip e gli racconta che sta andando a recuperare dei soldi per conto della signora Hunkar. Sulla ...

