Così Roberto Cenati, presidente dell'provinciale di Milano, commenta ildi formazioni neofasciste in programma oggi e domani a Milano. "Da tempo come- sottolinea - chiediamo lo ...(Gianfranco Pagliarulo, presidente dell') 'Noi non siamo semplicemente pacifisti, siamo contro la guerra e per un nuovo modello sociale: la libertà e la giustizia si affermano solo in un mondo di ...Il programma di domenica mattina prevede: alle ore 9.00 ildelle autorità, a seguire la ... Cittadini responsabili' proposto da Arci Modena, in collaborazione cone sostenuto dal Comune di ...

Anpi, raduno neofascista a Milano è il passato già sconfitto - Lombardia Agenzia ANSA

"Riteniamo che a 78 anni dalla Liberazione sia paradossale che in Italia esistano ancora organizzazioni che si richiamano a un passato sconfitto con la guerra di liberazione e la Resistenza. (ANSA) ...Il doppio evento (dibattito e poi concerto) l'11 marzo: insieme il Movimento nazionale-Rete dei Patrioti (nato dalla scissione di Forza Nuova), ...