Anna Tatangelo | a 36 anni il fisico è da urlo | il selfie durante l' allenamento infiamma i social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: Puntata tema Cinema lunedì a #staseratuttoepossibile Con Francesco Procopio,Peppe Iodice,Valeria Graci, Angelo Pisani… - EnfantProdige : Puntata tema Cinema lunedì a #staseratuttoepossibile Con Francesco Procopio,Peppe Iodice,Valeria Graci, Angelo P… - TV_Italiana : Anna Tatangelo duetta con Whitney Houston, il messaggio della Regina Elisabetta II e gli stacchetti di Heather Pari… - wvansunshine : comunque stavo pensando ai dojaewoo as persone quando parte un nuovo bacio allora jaehyun canta le parti di gigi d'… - annaconte81 : Anna Tatangelo Alessia Marcuzzi e chissà quante altre coi compagni molto più giovani di loro… La musica cambia,i pr… -

Non mancherà, ovviamente, la musica, con alcuni 'duetti impossibili': sul palco, Mietta eche magicamente duetteranno, rispettivamente, con Mia Martini e Whitney Houston. Con Bruno ...Tra gli ospiti della prima puntata di venerdì 10 marzo ci sono: Heather Parisi , Chiara Francini , Mietta ,, Bruno Vespa , Marco Giallini e Claudio Amendola . Con Heather Parisi, la ...Ospiti della prima puntata Heather Parisi , che contribuirà a ricreare le atmosfere della prima edizione del varietà cult "Fantastico", Chiara Francini, Mietta e, che regaleranno due ...

LDA e Anna Tatangelo, in che rapporti sono Il gesto del figlio di Gigi D'Alessio non lascia dubbi ilmessaggero.it

Anna Tatangelo in tenuta d'allenamento è un qualcosa di non legale: top striminzito e davanzale di fuori, la foto è da infarto immediato.A 30 anni di distanza dall’ultima volta, per Loretta Goggi è tempo di tornare in tv con uno show tutto suo. Al via Benedetta Primavera, ogni venerdì per quattro puntate in prima serata su Rai 1, in cu ...