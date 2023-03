(Di venerdì 10 marzo 2023) Il musicistacon ildi“Ice”, un inno alla natura nato nel cuore delle Alpi. Da qualche giorno è uscito su tutte le piattaforme musicali “Ice”, il nuovo brano suonato e cantato dal violinista e producer internazionalecon undiin featuring con la giovane voce di Kiirah. ?è il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo: è seguito da 300.000 followers sui social media, si è esibito in 32 nazioni con una media di 200 date dal vivo all’anno ed è pronto a ripartire con il suo “The Space Violin – Visual Concert” in tour nei principali teatri italiani da giugno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Andrea Casta, con il violino di ghiaccio lancia “Ice Vibes” - Euro_comunica : Andrea Casta con il violino di #ghiaccio lancia “Ice Vibes” - sIRsILENCE : ANDREA CASTA ” Ice Vibes feat. Kiirah ” Il brano pop-dance dell’artista è un inno alla natura nato nel cuore dell… - defra_andrea : RT @micheleboldrin: @MarcoFattorini Ma questo pagliaccio canoro a quale titolo viene ascoltato sull'argomento? Che giornalisti di merda h… - SLN_Magazine : Andrea Casta con il violino di ghiaccio suona un inno pop alla natura. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Il musicistacon il violino di ghiaccio lancia "Ice Vibes", un inno alla natura nato nel cuore delle ...È appena uscito su tutte le piattaforme musicali e in pochi giorni ha già raggiunto 3000mila ascolti, Ice Vibes, il nuovo brano suonato e cantato dal violinistae producer internazionalecon un violino di ghiaccioche accompagna la giovane voce di Kiirah. Esce in contemporanea al video musicaleper la regia di Ervin e Loren Bedeli, girato nel comprensorio sciistico di ...Il brano pop - dance dell'artista è un inno alla natura nato nel cuore delle Alpi. Il musicistacon il violino di ghiaccio lancia Ice Vibes Guarda la fotogallery E' appena uscito su tutte le piattaforme musicali e in pochi giorni ha già raggiunto 3000mila ascolti, Ice Vibes, il ...

Il violino di ghiaccio di Andrea Casta Famiglia Cristiana

Un violino di ghiaccio per lanciare «Ice vibes», pezzo del musicista Andrea Casta affiancato dalla giovane vocalist latinense Chiara Nasi, in arte Kiirah. Il brano pop-dance dell’artista è un inno ...Il brano pop dell’artista, accompagnato dalla cantante Kiirah, è un inno alla natura nato nel cuore delle Alpi ...