Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot sovraffollato (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Si susseguono arrivi di imbarcazioni a distanza di poche ore. All'hotspot dell'isola ci sono al momento oltre 1.900 migranti. Diverse le donne in gravidanza e ...

Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot sovraffollato ... non si era mai presentato uno scenario del genere", ha detto Francesco D'Arca, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, dopo gli sbarchi record delle ultime ore. 10 marzo 2023 Migranti, record di sbarchi Interviene anche la Marina Impennata di sbarchi negli ultimi 3 giorni (fino alle 8 di stamattina): sono 3mila, cui andranno ... IL NAUFRAGIO A LAMPEDUSA Si è rischiata, ancora una volta, la tragedia al largo delle coste di ... Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot sovraffollato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot sovraffollato Lampedusa (Ag), 10 mar. (askanews) - Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Si susseguono arrivi di imbarcazioni a distanza di poche ore. All'hotspot dell'isola ci sono al momento oltre 1.900 migranti ... Guardia costiera in soccorso di 1300 migranti, già arrivati in 2mila a Lampedusa Le operazioni, afferma ancora la Guardia Costiera ... A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. Altri 188 migranti sono arrivati con tre diverse imbarcazioni: in 38, comprese 13 donne, erano su un ...