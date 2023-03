Anche in Belgio sarà vietato Tik tok

(Di venerdì 10 marzo 2023) . Il social network nato in Cinabanditoinai ministri e ai funzionari pubblici e federali per i presunti rischi di sicurezza informatica. Tik tokinTik tok nel mondo ormai sta trovando sempre più riscontro negativo, continua infatti la “battaglia” del mondo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Anche il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari. Dopo le istituzioni Ue, gli Stati Uniti, il Canada e la Franc… - notizienet : Anche il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari - Dopo le istituzioni Ue, gli Stati Uniti, il Canada e la Fran… - gioalbarosa : RT @rtl1025: ?? Dopo le istituzioni Ue, gli Stati Uniti, il Canada e la Francia anche il #Belgio ha deciso oggi di vietare ai ministri e ai… - News24_it : Anche il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari - GiaPettinelli : Anche il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari - Economia - ANSA -

Per ora in Italia nessun veto per i dipendenti della PA Dopo le istituzioni Ue , gli Stati Uniti, il Canada e la Franciailha deciso di vietare ai ministri e ai funzionari pubblici federali di utilizzare TikTok su smartphone e computer a causa delle falle riscontrate nell'applicazione in materia di ......dell'Assessorato tramite uno stand istituzionale personalizzato 'Valle d'Aosta'aperto agli ... selezionati dall'ENIT e provenienti da Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi,e ...Dopo le decisioni prese da parte delle istituzioni Ue, degli Stati Uniti , del Canada e della Francia,ilha deciso di vietare ai ministri e ai funzionari pubblici federali di utilizzare TikTok su smartphone e computer a causa delle falle riscontrate nell'applicazione in materia di ...

Anche il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari Agenzia ANSA

Dopo i diversi enti governativi americani (tra cui il Pentagono), la Commissione e il Consiglio europei, ora anche alcuni stati stanno imponendo a coloro che lavorano negli uffici statali di ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Innovazione, ricerca e interscambio economico e tecnologico. Continua e si rafforza il dialogo tra Emilia-Romagna e Belgio, ...