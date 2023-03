Amputò il pene al paziente per tumore inesistente, niente processo per l'urologo (Di venerdì 10 marzo 2023) Un sessantanovenne aveva citato in giudizio l'urologo dell'ospedale di Arezzo che gli Amputò il pene, dopo avergli erroneamente diagnosticato un tumore. Il medico non sarà processato perché la denuncia è stata sporta fuori tempo massimo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Un sessantanovenne aveva citato in giudizio l'dell'ospedale di Arezzo che gliil, dopo avergli erroneamente diagnosticato un. Il medico non sarà processato perché la denuncia è stata sporta fuori tempo massimo

