Amputati gli arti per una meningite fulminante, parte la raccolta fondi per permettersi protesi bioniche (Di venerdì 10 marzo 2023) . Come scrive Il Messaggero, è la storia di un papà di famiglia della provincia di Latina. L'uomo, che lavorava come magazziniere in un'impresa locale, si è ammalato improvvisamente di meningite fulminante. I medici, per salvargli la vita, hanno dovuto obbligatoriamente amputargli braccia e gambe, trasformando così di fatto la sua quotidianità. Amputati gli arti, il papà di Latina non si arrende Eppure, il signore non si arrende. Per amore di sua moglie, la prima a dargli la notizia delle pesanti amputazioni dopo il risveglio del coma, e soprattutto dei suoi figli. Vorrebbe provare a tornare a lavorare, attraverso però l'utilizzo di particolari protesi bioniche di ultima generazione. Quelle dell'ASL, come detto dallo stesso signore che dovrebbe servirsene, non ...

