Amici, notizia shock: due ex allievi della Celentano hanno aperto un profilo OnlyFans (Di venerdì 10 marzo 2023) Due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno fatto scalpore in passato per il loro incredibile talento nella danza, ora il web è in visibilio per la svolta hot nella loro carriera. Entrambi alunni della maestra Alessandra Celentano, i due ballerini hanno recentemente fatto notizia per la loro decisione di aprire un account su OnlyFans. Ma vediamo di chi si tratta… Amici, dalla danza alle foto hot: ecco di chi stiamo parlando Parliamo di Javier Rojas, vincitore di Amici 19, e Cristiano La Bozzetta, ballerino della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi. Mentre Javier ha aperto il suo canale già un po' di tempo fa, condividendo con i fans esclusivi le sue fotografie ...

