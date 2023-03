Amici Cristiano Malgioglio Giuseppe Giofrè e Michele Bravi i nuovi giudici del serale

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 10 marzo 2023) A pochi giorni dall’inizio deldel programma “” arriva una delle notizie più attese, non ci saranno più Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.sono ideldiche andrà in onda a partire dal prossimo 18 marzo in prima serata su canale