Amici 22: tutte le maglie del serale vengono ritirate (Di venerdì 10 marzo 2023) La produzione di Amici 22 con un colpo di scena degno di nota e del miglior pongo regolamento ha deciso di ritirare tutte le maglie del serale date finora agli alunni. Via la maglia a Ramon Agnelli, via quella di Angelina Mango, così come via quella appena assegnata a Piccolo G dopo una chiamata misteriosa di Maria De Filippi. Ogni alunno deve ripartire da zero. “La produzione ha tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del serale. E che non ci sono maglie del serale per tutti. Per tanto ha deciso ufficialmente quanto segue: nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del serale a tutti quelli che finora l’hanno avuta e comunica che per ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 marzo 2023) La produzione di22 con un colpo di scena degno di nota e del miglior pongo regolamento ha deciso di ritirareledeldate finora agli alunni. Via la maglia a Ramon Agnelli, via quella di Angelina Mango, così come via quella appena assegnata a Piccolo G dopo una chiamata misteriosa di Maria De Filippi. Ogni alunno deve ripartire da zero. “La produzione ha tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del. E che non ci sonodelper tutti. Per tanto ha deciso ufficialmente quanto segue: nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia dela tutti quelli che finora l’hanno avuta e comunica che per ...

