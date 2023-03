Amici 22, Piccolo G. convocato da Rudy Zerbi: "Non penso che tu sia adatto al Serale". Ecco la decisione definitiva. (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel daytime di Amici di oggi, Piccolo G. è stato convocato da Rudy Zerbi e il professore ha deciso di comunicargli la sua decisione per il Serale. Ecco cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel daytime didi oggi,G. è statodae il professore ha deciso di comunicargli la suaper ilcosa è successo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barbara77937467 : RT @robymessi65: Ciao amici miei... Per un piccolo problema di salute mi sono allontanato da tutto e tutti, consiglio medico... Ma vi prome… - AngelaBonomo10 : RT @daifiras: @BiasiErika 'nessuno mi ha mai chiesto cose personali, nemmeno i miei amici' *Nikita gli fa domande sulla nonna, lei felice p… - Gh123io : RT @robymessi65: Ciao amici miei... Per un piccolo problema di salute mi sono allontanato da tutto e tutti, consiglio medico... Ma vi prome… - RunAtOnce : RT @robymessi65: Ciao amici miei... Per un piccolo problema di salute mi sono allontanato da tutto e tutti, consiglio medico... Ma vi prome… - rare_swan_press : RT @robymessi65: Ciao amici miei... Per un piccolo problema di salute mi sono allontanato da tutto e tutti, consiglio medico... Ma vi prome… -