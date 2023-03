Amici 22 | Maria De Filippi fa una telefonata privata a Piccolo G | Rudy Zerbi cambia idea sul cantante

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nel daytime diandato in onda nel pomeriggio ilG è stato al centro dell’attenzione. Dapprima l’allievo è stato convocato dache gli ha detto: Come sai la produzione ha fissato un numero di posti per il serale. Questo accade perché i miei colleghi non si prendono responsabilità di scelte che dovrebbero fare e io ti posso dire, onestamente, che non ho piena fiducia nelle tue possibilità, quindi io non mi sento di portarti al serale. E in tutta sincerità ti dico che mi auguro che i miei colleghi possano fare la scelta di portarti loro al serale, io però non me la sento. Poi però prima di uscire dalla stanzaG è stato fermato daDe, che telefonicamente ha voluto parlare con lui. La conversazione è ...