Amici 22, Lorella Cuccarini bacchetta un allievo ansioso : "Non lasciarti sopraffare dalle emozioni" (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Serale di Amici 22 sta suscitando molte emozioni tra gli allievi e i professori, tuttavia, la consegna delle maglie sembra essere un ostacolo insormontabile per i docenti. La situazione è tale che Maria De Filippi ha annunciato un cambio di programma per la settimana in corso: i professori non di appartenenza degli allievi avranno il compito di esaminare i ragazzi. La prima ad iniziare è stata Lorella Cuccarini, che ha chiamato in studio l'allievo di Rudy Zerbi per valutarlo, ma quest'ultimo si è trovato in difficoltà. Vediamo che cosa è accaduto. Amici 22, l'esame di Aaron Aaron, visibilmente agitato, ha iniziato a cantare la prima canzone che l'insegnante gli ha chiesto: "Another Love", brano che egli stesso aveva inserito nella sua lista. Tuttavia, durante l'esibizione, ha ...

