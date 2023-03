Amburgo, strage nella Sala dei Testimoni di Geova: almeno 7 morti e 8 feriti (Di venerdì 10 marzo 2023) Il bilancio della strage nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova ad Amburgo rimane ancora provvisorio, dove giovedì sera un uomo ha aperto il fuoco sui fedeli all’interno del luogo di culto prima di togliersi la vita durante un evento religioso. Per ora sono stati segnati 7 morti. L’allarme è partito intorno alle 21 quando le prime chiamate di emergenza alla polizia hanno segnalato una sparatoria in corso nella chiesa del quartiere Alsterdorf, distretto che si trova a nord di Amburgo, vicino all'aeroporto. Gli agenti sono arrivati sul posto velocemente, visto che il distretto è a poco meno di un chilometro dal luogo della strage. Quando i primi poliziotti sono accorsi sul posto, però, hanno trovato subito ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) Il bilancio delladel Regno deidiadrimane ancora provvisorio, dove giovedì sera un uomo ha aperto il fuoco sui fedeli all’interno del luogo di culto prima di togliersi la vita durante un evento religioso. Per ora sono stati segnati 7. L’allarme è partito intorno alle 21 quando le prime chiamate di emergenza alla polizia hanno segnalato una sparatoria in corsochiesa del quartiere Alsterdorf, distretto che si trova a nord di, vicino all'aeroporto. Gli agenti sono arrivati sul posto velocemente, visto che il distretto è a poco meno di un chilometro dal luogo della. Quando i primi poliziotti sono accorsi sul posto, però, hanno trovato subito ...

