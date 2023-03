Amburgo, strage nella chiesa dei testimoni di Geova: killer spara nella mischia e uccide 7 persone. Diversi feriti gravi (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha sparato nella mischia durante la riunione che si teneva tra i fedeli all’interno di una chiesa di testimoni di Geova, nel quartiere di GroßBorstel, ad Amburgo. Una sparatoria di cui non si conosce il movente che ha ucciso sette persone, ferendone gravemente altre otto. La strage è avvenuta nella tarda serata del 9 marzo: ad aprire il fuoco una “persona” che, ha scritto su twitter la polizia locale, è stata trovata “senza vita in una chiesa a GroßBorstel” e le autorità presumono “possa essere l’autore del reato”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha deplorato “il brutale atto di violenza”, dedicando i suoi “pensieri a loro e alle famiglie”, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Hatodurante la riunione che si teneva tra i fedeli all’interno di unadidi, nel quartiere di GroßBorstel, ad. Unatoria di cui non si conosce il movente che ha ucciso sette, ferendone gravemente altre otto. Laè avvenutatarda serata del 9 marzo: ad aprire il fuoco una “persona” che, ha scritto su twitter la polizia locale, è stata trovata “senza vita in unaa GroßBorstel” e le autorità presumono “possa essere l’autore del reato”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha deplorato “il brutale atto di violenza”, dedicando i suoi “pensieri a loro e alle famiglie”, mentre ...

