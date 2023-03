Amburgo, strage in una chiesa di Testimoni di Geova: almeno 7 vittime. L’ipotesi della polizia: «Morto anche il killer» (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarebbe la settima vittima trovata al piano superiore della Sala del Regno di Amburgo la persona che ha ucciso almeno sei persone in una sparatoria giovedì 9 marzo, ma la polizia invita alla cautela mentre le verifiche sono ancora in corso. Secondo la Bild, nell’attacco sono rimaste ferite almeno 17 di cui otto in modo grave. L’attacco è avvenuto ale 21 di oggi 9 marzo nel quartiere Alsterdorf di Amburgo mentre nella Sala del Regno si stava svolgendo una cerimonia. La polizia ha lanciato l’allarme ai residenti della zona, con l’invito di restare in casa considerando ancora alto il pericolo. March 9, 2023 Un portavoce della polizia, citato dalla Bild, ha spiegato che «alle 21.15 abbiamo ricevuto telefonate ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarebbe la settima vittima trovata al piano superioreSala del Regno dila persona che ha uccisosei persone in una sparatoria giovedì 9 marzo, ma lainvita alla cautela mentre le verifiche sono ancora in corso. Secondo la Bild, nell’attacco sono rimaste ferite17 di cui otto in modo grave. L’attacco è avvenuto ale 21 di oggi 9 marzo nel quartiere Alsterdorf dimentre nella Sala del Regno si stava svolgendo una cerimonia. Laha lanciato l’allarme ai residentizona, con l’invito di restare in casa considerando ancora alto il pericolo. March 9, 2023 Un portavoce, citato dalla Bild, ha spiegato che «alle 21.15 abbiamo ricevuto telefonate ...

