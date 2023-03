Amburgo, strage in un tempio dei Testimoni di Geova: 7 morti e 8 feriti (Di venerdì 10 marzo 2023) Terrore ad Amburgo, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di in una chiesa di Testimoni di Geova, uccidendo sette persone. Secondo la polizia, tra i morti c’è anche l’attentatore, di cui non è al momento chiaro il movente. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 21, proprio mentre alcuni membri delle unità speciali della polizia passavano vicino alla chiesa, situata nel quartiere di GrossBorstel. Quando gli agenti sono entrati hanno trovato diverse persone gravemente ferite e alcune morte. “Poi hanno sentito uno sparo dall’alto, sono saliti al piano di sopra e hanno trovato un’altra persona”, ha detto un portavoce della polizia. Non c’è al momento un bilancio della tragedia, ma la Bild parla di 7 vittime e 25 feriti, di cui 8 in gravi condizioni. Nei minuti successivi alla sparatoria, la polizia ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Terrore ad, dove un uomo ha aperto il fuoco all’interno di in una chiesa didi, uccidendo sette persone. Secondo la polizia, tra ic’è anche l’attentatore, di cui non è al momento chiaro il movente. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 21, proprio mentre alcuni membri delle unità speciali della polizia passavano vicino alla chiesa, situata nel quartiere di GrossBorstel. Quando gli agenti sono entrati hanno trovato diverse persone gravemente ferite e alcune morte. “Poi hanno sentito uno sparo dall’alto, sono saliti al piano di sopra e hanno trovato un’altra persona”, ha detto un portavoce della polizia. Non c’è al momento un bilancio della tragedia, ma la Bild parla di 7 vittime e 25, di cui 8 in gravi condizioni. Nei minuti successivi alla sparatoria, la polizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo pr… - MediasetTgcom24 : Amburgo - Strage in una chiesa dei testimoni di Geova. Forse due killer in azione: le #foto della tragedia… - MediasetTgcom24 : Amburgo, killer non in fuga potrebbe essersi suicidato. Ecco la dinamica della strage #amburgo #germania #9marzo - SilveltysAna : RT @GiorgiaMeloni: Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo profond… - Pascal_LM_ : RT @GiorgiaMeloni: Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo profond… -